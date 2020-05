Stade Rennais – Mercato : le RC Lens fonce sur un recalé de Julien Stephan

true

En fin de contrat au Stade Rennais, Jérémy Morel serait dans le viseur de plusieurs clubs de L1 dont le RC Lens.

Le Stade Rennais vient d’enchaîner deux belles saisons, deux saisons historiques, même, pour le club breton, vainqueur de la Coupe de France en 2018-19 et 3e de L1 en 2019-20. Mais Jérémy Morel ne devrait pas en recueillir les fruits. En fin de contrat, l’ancien défenseur de l’OM et de l’OL a vu son temps de jeu baisser au fil des mois et Julien Stephan ne semble pas parti pour vouloir le conserver.

Jérémy Morel mérite respect et considération !!! Le coach du Stade Rennais s’oppose fermement à la prolongation du DC/Latéral gauche.

Une situation qui indigne Mohamed Toubache-Ter, le spécialiste des transferts glissant au passage que le vétéran intéresse le RC Lens mais aussi Brest et Lorient, son ancien club. « Jérémy Morel mérite respect et considération !!! Le coach du Stade Rennais s’oppose fermement à la prolongation du DC/Latéral gauche. Ce dernier a des touches sérieuses avec Lens, Lorient & Brest !! », écrit l’insider sur Twitter.