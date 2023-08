Ligue 2 : Caen et Grenoble confirment, Amiens fait chuter Auxerre

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

Après deux journées de championnat en Ligue 2, trois équipes comptent six points. Ce samedi soir, Caen, Grenoble et Amiens ont réussi la passe de deux victoires en battant respectivement Pau, le Paris FC et Auxerre. Bonnes opérations également pour Bastia, Ajaccio et Troyes qui suivent le rythme avec 4 points. Dans le bas du tableau, Valenciennes et Quevilly Rouen enchaînent un second revers, comme l'ASSE.

Les résultats de la soirée en Ligue 2

Auxerre 0-1 Amiens

Bastia 3-0 Valenciennes

Caen 2-0 Pau

Grenoble 2-0 Paris FC

Guingamp 0-1 Dunkerque

Quevilly-Rouen 0-1 Ajaccio

Troyes 1-0 Laval

Angers 0-0 Annecy

Podcast Men's Up Life