Ligue 2 : comment suivre les matchs du championnat 2023/24 à la TV ?

L'attente touche à sa fin ! Le week-end du 5 août 2023 marquera le début de la saison 2023/2024 de la Ligue 2 BKT.

La nouvelle saison accueille 20 équipes, dont six nouveaux clubs - l’AJ Auxerre, l’AC Ajaccio, l’ES Troyes AC, le SCO d’Angers de la Ligue 1 et l’US Concarneau et l’USL Dunkerke du National. Préparez-vous pour des matchs de haut niveau jusqu'à la 38ème et dernière journée du championnat prévue pour le 17 mai 2024.

Les fans de football peuvent se réjouir car ils n'auront pas à manquer une minute de l'action grâce au Pass Ligue 1 d'Amazon Prime. Cet abonnement offre un accès à la majorité des matchs de Ligue 1 et Ligue 2 en direct et en replay, vous permettant de vivre votre passion pour le football et de soutenir votre équipe favorite tout au long de la saison.

Et la cerise sur le gâteau ? Jusqu’au 31 juillet, le Pass Ligue 1 est disponible pour seulement 99€, au lieu du prix habituel de 179 € ! Profitez de cette offre spéciale et rendez-vous sur Amazon Prime pour vous abonner au Pass Ligue 1. Ne manquez pas cette occasion de vivre une saison de football mémorable à un prix réduit.

