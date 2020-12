Ligue 2 : Caen et Troyes au rendez-vous, les résultats et le classement

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone, PSG : top 10 des meilleurs tireurs de penalty

C'était ce soir le début de la 16e journée de Ligue 2. Voici les résultats.

AJ Auxerre-Pau : 2-1

Rodez-Châteauroux : 1-1

Troyes-Niort : 1-0

AC Ajaccio-Nancy : 1-0

FC Chambly-Guingamp : 3-0

Sochaux-Grenoble : 1-1

Dunkerque-Caen : 2-3

Valenciennes-Amiens : 0-2

Troyes reste accroché à la 1ère place du championnat avec 34 points. Devant Grenoble (31) et l'AJ Auxerre (28). Le PFC et Toulouse, avec un match en moins, occupent le 4e et le 5e rang. En bas de tableau, Nancy, Châteauroux et Rodez ferment la marche.