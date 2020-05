Ligue 2 : Noël Le Graët refuse un passage à 22 clubs

true

Le comité exécutif de la FFF a voté contre la décision de l’assemblée générale de la LFP du 20 mai, de passer la saison prochaine à 22 clubs en Ligue 2.

La L2 reste donc à 20 clubs. L’Équipe assure que le comité exécutif de la FFF a voté contre la décision de l’assemblée générale de la LFP de passer la saison prochaine à 22 clubs en Ligue 2.

Résultat : Le Mans et Orléans, respectivement 19e et 20e au terme de la saison et momentanément sauvés avec la décision de l’AG de la LFP, descendent en National. Ils peuvent encore se tourner vers le CNOSF pour contester ce vote du Comex de la FFF.

Celui-ci a donc estimé que le passage à 22 clubs en L2 était contraire à l’intérêt du football français, car les autres championnats, professionnels (la Ligue 1) ou amateurs, ont tous connu des montées et des descentes même s’ils ne sont pas allés au bout.