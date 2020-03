Paris FC – RC Lens : les premières satisfactions de Franck Haise

true

L’électrochoc a bien eu lieu. Il est peut-être encore un poil trop tôt pour le dire, mais l’arrivée de Franck Haise a redynamisé le RC Lens, vainqueur cohérent hier du Paris FC à Charléty (2-0). Un doublé de Florian Sotoca a permis aux Sang et Or de se rassurer et se rapprocher du même coup à quatre longueurs du FC Lorient.

Non pas que ce groupe lensois ne faisait pas les efforts ms ce soir & même si c’était faible en face, ce 11 Sang & Or s’est battu ENSEMBLE !

Franck Haise a redonné l’envie d’avoir envie, à ce collectif. #

Ça reste fébrile mais peut devenir prometteur… #PFCRCL #RCLens pic.twitter.com/eaTMQoHzVZ — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) March 2, 2020

Haise, a donc réussi ses premiers pas, ce dont il s’est réjoui avec retenue. « C’est une première intéressante, a-t-il observé au micro de Canal+ après la rencontre. L’idée était de sortir différemment les ballons, avec plus de variété et qu’on défende en avançant, même si c’est difficile sur un match entier. Il fallait avant tout qu’on se montre conquérants. Comme tous les entraîneurs après une défaite lourde à domicile et de surcroît, après un changement de coach, j’ai vu mes joueurs en entretien individuel. Je leur ai fait passer le message que la défaite doit créer la cohésion et pas l’inverse. J’ai un groupe sain. Maintenant, il reste onze journées et on doit confirmer. »

Maintenant, cap sur Bollaert

La prochaine étape se passera lundi prochain à Bollaert contre Orléans (20h45). Le nouveau coach du RC Lens veut régaler ses supporters. « Commencer par une victoire, c’était toujours mieux, poursuit Haise. Jouer à Bollaert est une énorme chance pour un joueur de foot. Il faut la saisir, en prendre conscience et en faire une force. À nous tous de nous sublimer pour en faire un atout. »