RC Lens – Clermont (1-1) : Montanier a aimé la réaction et les entrants

Le RC Lens patine pour démarrer la nouvelle année. Après avoir été accrochés à Guingamp la semaine dernière, les Sang et Or l’ont encore été à Bollaert par Clermont (1-1). Les hommes de Philippe Montanier ont été menés au tableau d’affichage avant de se rejoindre le club auvergnat après l’entrée de jeu de Corentin Jean.

« On peut mettre en valeur notre état d’esprit »

« C’était un match équilibré avec quelques bonnes occasions pour Clermont. On aurait pu sombrer. C’est tout le contraire qui s’est produit, se félicite Montanier. Mes joueurs ont eu une superbe réaction. Ils égalisent et manquent de l’emporter à la fin. Mon plus gros regret est notre manque de justesse technique. On peut mettre en valeur notre état d’esprit mais on a trop marqué de qualité sur les centres et les passes, sauf sur la deuxième partie de la deuxième période. »

Le coach du RC Lens a aussi apprécié l’entrée des remplaçants. « Mes deux derniers remplaçants (Gillet et Jean) sont entrés avec l’idée de mettre un milieu capable de presser et d’être à la finition. Corentin Jean a fait également une bonne rentrée. Il marque et place une tête sur la barre transversale. Quant à Gradit, il est sorti pour un problème ophtalmologique. Steven (Fortes, son remplaçant) aurait dû seulement reprendre avec la réserve ce samedi », a-t-il conclu. Le RC Lens est aujourd’hui dauphin du FC Lorient, à trois points derrière les Merlus.