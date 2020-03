RC Lens : de sérieux indices sur le premier onze d’Haise à Paris ?

true

Franck Haise fera ses grands débuts sur le banc du RC Lens ce soir face au Paris FC (20h45). En clôture de la 27e journée de L2, les Sang et Or n’auront pas la tâche facile face à une équipe reboostée par René Girard et son staff débarqués cet hiver.

Avant de penser à cette échéance, il faudra mettre une équipe de départ sur pied. L’Équipe, dans son édition du jour, donne des premiers indices sur la composition de départ du onze du nouvel entraîneur du RC Lens.

Un 3-4-3 avec Gradit et Radovanovic en défense ?

Selon le quotidien sportif, Haise devtait ainsi s’appuyer à Charléty sur un schéma tactique en 3-4-3, avec une défense composée du trio Gradit – Diallo – Radovanovic. Au milieu du terrain, Charles Boli et Cheick Traoré sont annoncés pour épauler la paire Cahuzac – Gillet.

Enfin, en attaque, où Haise est privé de Gaëtan Robail, il pourrait s’appuyer sur Corentin Jean à droite, Simon Banza dans l’axe et Tony Mauricio à gauche. Reste à confirmer ce soir, sur le coup des 20h.