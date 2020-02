RC Lens : Dupraz fanfaronne après le récital caennais à Bollaert

true

Le RC Lens perd le fil. Très décevants depuis le début de l’année civile, les Sang et Or viennent d’enchaîner deux défaites à Châteauroux (2-3) et plus récemment à Bollaert contre le SM Caen (1-4). Cette succession de mauvais résultats, couplée au contenu des matches, a forcé les dirigeants du RC Lens à limoger Philippe Montanier afin de le remplacer par Franck Haise.

Lundi, l’ancien entraîneur de la réserve sera en charge de l’équipe fanion à Charléty contre le Paris FC (20h45). En attendant la première conférence de presse du nouveau coach lensois, programmée ce vendredi à la mi-journée, Pascal Dupraz a rappelé l’ampleur de la victoire du SM Caen samedi dernier en terres artésiennes.

« On a quand même atomisé les Lensois »

« Ce que je voudrais dire à nos supporters c’est que je suis fier d’eux parce qu’ils nous ont super bien encouragés à Lens, explique le coach normand dans des propos relayés par le site Lensois.com. On les entendus alors qu’il y avait 27 000 Lensois qui comptent parmi les meilleurs supporters de France (…) Lens c’était le coup parfait. Sur les 7 ou 8 derniers matches à domicile, ils avaient fait de nombreux clean sheets. Et là si on veut bien regarder les choses clairement, on n’a pas été beaucoup en danger. On a quand même atomisé les Lensois. On aurait dû avoir un 3e penalty, on a manqué des situations. On a vu notre équipe forte à l’impact. Elle a fait un bon match mais ce n’était pour l’instant qu’un bon match. »