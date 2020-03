RC Lens : Franck Haise récolte un premier bienfait du Mercato

true

Le RC Lens sait être prévoyant et ce n’est pas le novice Franck Haise qui va s’en plaindre. Lors du mercato hivernal écoulé, le club artésien a prêté Arial Mendy à l’US Orléans jusqu’au terme de la saison en cours.

Amoureux des Sang et Or, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du RC Lens, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #RCL #SangetOrhttps://t.co/XcwE2zWmLU pic.twitter.com/wnhvDruz6I — But! Football Club (@But_FC) 22 février 2019

Le match de lundi entre les deux équipes ne sera en principe pas l’occasion de retrouvailles entre l’arrière gauche sénégalais et les Sang et Or. Selon Lensois.com, le prêt avec option d’achat obligatoire en cas de maintien de l’USO en Ligue 2 fait en effet l’objet d’un accord pour qu’il ne puisse pas jouer face au Racing. Ce genre de précautions est devenue monnaie courante au plus haut niveau.

Mendy s’est fait un nom à Orléans

Lensois.com rappelle à ce titre que le club artésien avait déjà procédé de la sorte dans le cadre du prêt de Cyrille Bayala l’été dernier à Ajaccio. L’absence forcée de Mendy (25 ans) lundi à Bollaert pourrait faire les affaires d’Haise, le latéral sénégalais étant un titulaire régulier de l’USO depuis son arrivée en janvier (8 matches de L2, un but).