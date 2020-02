RC Lens – SM Caen (1-4) : Montanier dépité, Haïdara à l’hôpital

true

Le RC Lens n’y arrive plus. Après avoir été battus à Châteauroux lundi, les Sang et Or ont explosé en vol ce samedi à Bollaert (1-4) au terme d’un match très heurté (7 cartons jaunes, un rouge). Massadio Haïdara a d’ailleurs été victime du trop-plain d’engagement normand.

C’est terminé. Lens a été corrigé à Bollaert par Caen. Quel est votre avis sur cette rencontre ? 1-4. #RCLSMC #RCLens #TeamLens pic.twitter.com/bNKfMgKYjD — Lensois.com Live (@LensoisComLive) February 22, 2020

Suite à un choc avec Hugo Vandermersch (44e), le défenseur du RC Lens a perdu connaissance avant de sortir sur civière. Remplacé par Cheick Traoré, il a été emmené à l’hôpital pour des examens complémentaires. « C’est plutôt rassurant. Il a été emmené à l’hôpital suite à cette commotion cérébrale. On attend un peu plus de nouvelles pour demain », a commenté Philippe Montanier après la rencontre.

Entre frustration et impuissance

Le coach du RC Lens est revenu ensuite plus en détails sur la lourde défaite encaissée ce samedi. « On se met dans le bon sens en marquant, on concède 2 penaltys évitables. Cela nous met dans le doute et renforce Caen, souffle Montanier sur Lensois.com. Ensuite, il y a la sortie de Massadio Haïdara et l’expulsion de Clément Michelin. Il y a eu beaucoup de frustration de la part des joueurs. Il faut savoir garder son calme, son self-contrôle. On perd 3-1 à 10, c’est la pire des situations à gérer.On n’a pas baissé les bras, il y a eu de l’impuissance. On sait que l’on aurait des moments difficiles, depuis 2, 3 matches, c’est difficile. »

Au classement, le RC Lens pointe au troisième rang derrière le FC Lorient (7 points davance) et l’AC Ajaccio (1).