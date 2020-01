RC Lens : Sotoca, le joli pied-de-nez à Teddy Chevalier

true

L’attaquant du RC Lens Florian Sotoca a été élu meilleur joueur de Ligue 2 en décembre, devant Tino Kadewere (Le Havre) et Teddy Chevalier (VAFC).

Le RC Lens n’a pas mis longtemps avant de recommencer à briller en 2020. À peine la nouvelle année lancée que Florian Sotoca a déjà été élu meilleur joueur de Ligue 2 pour le mois de décembre écoulé !

Félicitations à Florian Sotoca. L’attaquant du #RCLens est élu meilleur joueur de Ligue 2 pour le mois de décembre lors des #TrophéesUNFP. pic.twitter.com/G8ArCMpapE — Lensois.com Live (@LensoisComLive) January 21, 2020

L’attaquant des Sang et Or a devancé Tino Kadewere (Le Havre) et Teddy Chevalier (Valenciennes), deux attaquants comme lui. Il s’agit ici d’un joli pied de nez au buteur du VAFC, qui n’avait pas été exempt de tout reproche dans son comportement lors du dernier derby du Nord remporté par son équipe au Hainaut fin 2019.

Le derby retour promet à Bollaert

Une brouille avec le gardien du RC Lens Jean-Louis Leca avait notamment alimenté la chronique, avant le match retour à Bollaert en avril prochain.