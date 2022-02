RC Strasbourg - Mercato : Laurey fait venir un ancien du Racing au Paris FC

Zapping But! Football Club Diego Maradona : le monde du football rend hommage à El Pibe de Oro

Si ce n'est pas un joli coup, ça y ressemble... Khalid Boutaïb quitte Le Havre pour le Paris FC où il retrouvera Thierry Laurey, son ancien coach au RC Strasbourg. Les deux hommes avaient déjà travaillé ensemble au Gazelec Ajaccio. Auteur de 5 buts cette saison avec Le Havre, Boutaïb (34 ans) a signé un contrat de 18 mois avec le PFC.

Boutaïb le rejoint à Paris

« Le Paris FC s’est positionné et ses objectifs élevés m’ont attiré. C’est une belle opportunité. Le fait de connaître Thierry Laurey et Fabien Lefevre m’a conforté dans mon idée. Je sais où je mets les pieds. Une troisième montée, qui plus est avec le coach Laurey, ce serait une histoire incroyable ! », a-t-il commenté.