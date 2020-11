Résultats L2 : Clermont fait du surplace, Grenoble se rapproche

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Ce samedi à 15h, il y avait deux matches de Ligue 2 concernant la course au podium. Respectivement troisième et quatrième avant la 10e journée, Clermont et le Havre ont laissé des plumes dans la bataille.

Les Auvergnats ne sont pas parvenus à battre Guingamp (0-0) mais restent pour l'heure sur le podium alors que Grenoble, tombeur du club doyen (2-1, buts de Tapoko et Semedo) est revenu dans les places de barragistes (5e), à seulement un point du groupe des poursuivants.

En début de soirée, la suite de cette journée avec le deux leaders de l'ESTAC et du Paris FC sur le pont...