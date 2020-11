Résultats L2 : l'ESTAC cartonne et prend seul la 2e place, les scores

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Vainqueur sur la pelouse de l'AC Ajaccio (4-0), l'ESTAC est désormais seul dauphin avec 17 points. Soit cinq de moins que le PFC. Profitant du report du match entre Niort et Grenoble, Le Havre – vainqueur de Pau (1-0) – et Clermont – qui s'est imposé 3-1 à Valenciennes - prennent les 3e et 4e place. Accroché à Guingamp, Sochaux se maintient parmi les barragistes.

Dans les autres matches, Auxerre ramène un point de Rodez, Dunkerque enfonce encore un peu plus la lanterne rouge Chambly et l'ASNL s'impose de justesse à Marcel Picot face à Châteauroux. Les Lorrains s'éloignent de la zone dangereuse...

Les scores :

Le Havre 1–0 Pau

VAFC 1–3 Clermont

AS Nancy-Lorraine 2–1 Châteauroux

EA Guingamp 0–0 FC Sochaux

Chambly 0–1 Dunkerque

AC Ajaccio 0–4 ESTAC

Rodez 2–2 AJ Auxerre