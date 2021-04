Résultats L2 : l'ESTAC y est presque, Auxerre dans le Top 5, tous les scores

Zapping But! Football Club CIES : le top 10 des attaquants les plus chers

Ce samedi soir, il y avait sept matchs de Ligue 2 au programme et la bonne opération est à mettre au crédit de l'AJ Auxerre, vainqueur de Dunkerque (2-1) et qui réintègre le groupe des play-offs en dépassant le Paris FC, accroché à Guingamp (0-0).

Sochaux, vainqueur de Caen (1-0) est l'autre gagnant d'une journée riche en matchs nuls (1-1 entre Chambly et Nancy, Rodez et Le Havre ainsi qu'entre Valenciennes et Niort, 2-2 entre Ajaccio et Amiens).

Vainqueur plus tôt dans la journée de son match de haut de tableau contre Grenoble (3-1) grâce notamment à un doublé de Yoann Touzghar, l'ESTAC, leader, pourrait entériner sa montée en Ligue 1 dès la semaine prochaine.

Dans le bas du classement, Châteauroux (20e) est déjà en National 1. Chambly (19e) reprend un point sur le barragiste mais reste quand même à quatre unités de Dunkerque (18e).