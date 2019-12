Résultats L2 : le RC Lens champion d’automne, le PFC boit la tasse

false

Le RC Lens a repris la tête de la Ligue 2 face à Niort (1-0). Le Paris FC a encore coulé à domicile contre Le Mans (0-3).



Ce samedi à 15 heures, il y avait deux matches de Ligue 2 au programme. En dominant le Chamois Niortais à Bollaert (1-0, but de Gaëtan Robail), le RC Lens s’est adjugé le titre de Champion d’automne de Ligue 2, profitant du faux pas du FC Lorient la veille à Valenciennes (0-3). Avec 40 points, les Artésiens – qui ont fini à dix après l’exclusion de Simon Banza (64e) – vont passer les fêtes au chaud.

Ce ne sera pas le cas du Paris FC, vaincu sur sa pelouse de Charlety (0–3, but de Maziz, Diarra et Manzala) dans son match de la peur face au Mans. Les promus se sont donnés de l’air par rapport à la zone de relégation. Battu et réduit à dix (exclusion de Yohou), le PFC – qui reste sur quatre défaites de rang – est relégable à la mi-saison (19e).

Notons que le match pour la 3e place opposant l’ESTAC à l’AC Ajaccio se joue actuellement au Stade de l’Aube (1-0 à la mi-temps pour les locaux, but de Kouyate) …