Résultats L2 : Troyes n'est pas encore champion d'automne, les scores

Ce vendredi soir, il y avait 8 rencontres de la 19e journée de Ligue 2. Accroché à Dunkerque (0-0), l'ESTAC est toujours leader et maintient même l'écart avec Clermont (3e), incapable de prendre le meilleur sur Sochaux (0-0). En déplacement à Caen lundi, Toulouse peut néanmoins prendre les commandes en cas de succès.

C'est surtout dans le bas du tableau que la journée nous permet d'y voir plus clair avec des victoires précieuses de Guingamp (15e) et Chambly (17e), dans leurs confrontations respectives contre Châteauroux (20e) et Pau (19e). Le nul entre Nancy et Rodez (2-2) n'arrange aucune des deux équipes. Quatre points séparent le 19e du 17e. Lanterne rouge, la Berrichone compte cinq points de retard sur le premier non-barragiste.

Dans le ventre mou, Amiens et Valenciennes décrochent des succès précieux à Niort et au Havre. En plein naufrage depuis décembre, le Paris FC évite une nouvelle défaite contre l'AC Ajaccio (1-1).

Tous les scores :

Dunkerque 0-0 ESTAC

Paris FC 1-1 AC Ajaccio

Sochaux 0-0 Clermont

Châteauroux 2-3 Guingamp

Pau FC 1-3 Chambly

Nancy 2-2 Rodez

Le Havre 0-2 VAFC

Niort 0-2 Amiens