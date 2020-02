Résultats Ligue 2 : Ajaccio manque le coche, un but gag anime la soirée

false

Alors que l’AC Ajaccio n’a pas réussi à ramener trois points de son déplacement à Valenciennes, l’événement de la soirée était à Caen avec un incroyable but gag.

L’AC Ajaccio avait l’occasion de faire un bon rapproché vers Lorient. Mais sur la pelouse de Valenciennes, les hommes d’Olivier Pantaloni ont calé (0-0). Forcément une belle opération pour les poursuivants. Troyes en a profité en allant gagner à Orléans (2-0). Clermont est allé gagner à Nancy (2-1). Un peu plus loin, Le Havre avec un but de Kadewere a gagné à Châteauroux (3-0) alors que Guingamp, en revanche, a chuté au Mans (1-2).

Dans les autres matchs de la soirée, l’image marquante a été le but gag de Brice Maubleu, portier de Grenoble qui a expédié une relance à la main… dans son propre but. Facilitant ainsi la victoire de Caen (2-0). En deuxième partie de tableau, Sochaux et Rodez n’ont pas pu se départager (1-1) alors que l’AJ Auxerre a battu Niort (2-1).