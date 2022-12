Résultats Ligue 2 : Dijon corrige Laval, Grenoble se fait surprendre, Sochaux vainqueur

Zapping But! Football Club Ligue des Champions : le top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce lundi soir se déroulait le multiplex de la 16e journée de Ligue 2. Un multiplex de huit matchs, synonyme de reprise, après plusieurs semaines de trêve pour cause de Coupe du monde 2022. Après ces rencontres, Le Havre est toujours leader grâce à sa victoire contre Bordeaux plus tôt dans la soirée. Sochaux est deuxième et les Girondins sont troisièmes.

Les résultats du multiplex

Nïmes – Guingamp (1-2)

Valenciennes – Amiens (1-1)

Bastia – Caen (1-0)

Sochaux – Rodez (1-0)

QRM – Grenoble (2-0)

Metz – Niort (0-0)

Pau – Paris FC (0-1)

Dijon – Laval (5-0)