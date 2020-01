Résultats Ligue 2 : le RC Lens tient bon au Havre, tous les scores de la soirée

false

Second de Ligue 2, le RC Lens a enchaîné un 3e match nul de suite en 2020 sur la pelouse du stade Océane du Havre. Sous les yeux du Premier ministre Edouard Philippe, les Sang et Or ont tenu bon face au meilleur buteur du championnat Tino Kadewere (0-0). Malgré ce résultat, les hommes de Philippe Montanier conservent leurs distances avec les poursuivants.

En effet, l’AC Ajaccio (3e) s’est incliné à la maison contre Châteauroux (0-1). Même mésaventure pour Troyes sur sa pelouse face au GF38 (1-2).

En bas de tableau, le choc entre le barragistre Niort et le 19e du Paris FC a été très animé (4-4). Un résultat qui ne fait pas les affaires des deux clubs puisque Caen et Châteauroux se sont imposés…

Voici les scores définitifs des neuf matches du soir de la 22e journée de Ligue 2 :

Le Havre 0–0 RC Lens

EA Guingamp 1–0 AJ Auxerre

But : Pelé (84e, sp)

Chambly 0–1 SM Caen

But : Zady (73e).

Le Mans 1–1 AS Nancy-Lorraine

Buts : Kanté (81e) pour le Mans, Ciss (57e) pour Nancy.

Chamois Niortais 4–4 Paris FC

Buts : Sissoko (11e, 21e, sp et 45e, sp) et Sans (82e) pour Niort, Armand (8e et 32e, sp), Mandouki (52e) et (90e+7) pour le PFC.

ESTAC 1–2 Grenoble Foot 38

Buts : Tardieu (63e) pour Troyes, Elogo (36e) et Semedo (84e) pour Grenoble.

AC Ajaccio 0–1 Châteauroux

But : Alhadhur (34e).

Clermont Foot 3–1 US Orléans

Buts : Grbic (49e, sp) et Berthomier (79e et 84e) pour Clermont, Scheidler (56e, sp) pour Orléans.

Rodez Aveyron 1–1 VAFC