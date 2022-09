Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Aujourd'hui (21 heures), le choc Tottenham - OM est à l'affiche en Ligue des Champions Groupe D (1ère journée). Nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes Canal + et RMC Sport 1 pour suivre le match en direct. But! Football Club vous proposera également de suivre cette rencontre en live-texte.

Pour résumer

