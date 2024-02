Si vous désirez suivre en direct la rencontre PSG - Real Sociedad en Ligue des Champions (huitièmes de finale), nous vous invitons à vous brancher sur les chaînes Canal + et RMC Sport 1 dès 21 heures. Si vous n'êtes pas disponible, pas de panique, But! Football Club reviendra sur la rencontre dans la foulée avec les premières réactions...

RMC Sport, ce sont les meilleures affiches de la Ligue des Champions et la majorité des matchs d'Europa League et de Conference League. Vous disposez aussi d'un accès à la LIGA Portugal BWIN pour vivre toute l'intensité du championnat portugais.

Pour voir le match sur RMC Sport, vous devez bien évidemment avoir un abonnement actif pour accéder à la chaîne. Une fois votre abonnement activé, vous avez votre sésame pour l'UEFA Champions League, les matchs de l'Europa League et l'Europa Conférence League.

Podcast Men's Up Life

Pour résumer

PSG - Real Sociedad (1ère journée de Ligue des Champions), c'est à la télévision. Le match PSG - Real Sociedad est à suivre en direct dès 21 heures sur les chaînes Canal + et RMC Sport 1. L'analyse du match et la réaction à chaud des acteurs de la rencontre se trouvera dans la foulée sur But! Football Club.