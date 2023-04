Ligue des Champions : quelles chaînes diffusent Chelsea - Real Madrid

Zapping But! Football Club Real Madrid : le palmarès complet des Merengues

Jouée dans le cadre des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, l'affiche Chelsea - Real Madrid sera à suivre en direct à la télévision dès 21 heures sur les chaînes Canal+ Foot et RMC Sport 1. But! Football Club proposera un live commenté de la rencontre.

Pour résumer

Canal+ Foot et RMC Sport 1 diffusent en direct la rencontre Chelsea - Real Madrid qui se déroule ce jour (21 heures) et compte des quarts de finale retour de Ligue des Champions. L'équipe de But Football Club met les petits plats dans les grands pour vous proposer le meilleur de vos clubs favoris au coup de sifflet final.