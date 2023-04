Ligue des Champions : un bijou donne l'avantage à City, Benfica et l'Inter Milan dos à dos

Zapping But! Football Club Diego Maradona : les meilleures punchlines d'El Pibe de Oro

C'est LE choc de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. On parle, et vous l'avez compris, du duel qui oppose Manchester City au Bayern Munich. Au terme des 45 premières minutes, ce sont les Mancuniens qui sont devant avec une but exceptionnel de Rodri, inscrit à la 27e minute au prix d'une frappe du gauche enroulée qui terminait sa course en pleine lucarne de Sommer (1-0, 27e).

Dans l'autre rencontre rencontre de la soirée, Benfica et l'Inter Milan demeurent à égalité sur un score vierge et nul de 0-0.