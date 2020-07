Ligue des Champions : un boulevard pour le PSG, dur dur pour l’OL

true

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions vient d’être effectué. Le PSG et l’OL connaissent leurs adversaires.

Le verdict était attendu. Et on vient tout juste de le connaître au terme du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, effectué il y a quelques minutes, seulement, à Nyon, en Suisse.

L’OL, qui affrontera au préalable la Juventus Turin en match retour des 8es de finale, aura donc droit en quarts, si qualification il y a, à un duel soit contre Manchester City, soit face au Real Madrid. Rien de simple pour les hommes de Rudi Garcia.

De son côté, le PSG de Neymar et de Kylian Mbappé a eu beaucoup, beaucoup plus de chance. Le PSG est en effet tombé sur les Italiens de l’Atalanta Bergame en quarts de finale. Le PSG qui, rappelons-le, aura droit à deux finales de Coupes nationales et quatre matches amicaux pour se préparer au mieux. Le club de la capitale qui aura doit en demi-finale, si il se qualifie, au vainqueur du duel opposant en quarts de finale le RB Leipzig à l’Atletico Madrid.

Jouable ? Oh que oui. Les dirigeants parisiens estimeront bien entendu le contraire, mais ils doivent déjà se réjouir d’un tel tirage au sort.