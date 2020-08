OL – Bayern : une surprise made in Rudi Garcia dans le onze de départ ? 

false

L’entraîneur de l’OL Rudi Garcia n’aurait plus qu’un seul doute concernant sa composition face au Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions (mercredi, 21h).

Les amateurs de football ont eu la bonne surprise d’apprendre hier que la demi-finale de C1 entre l’OL et le Bayern Munich serait retransmise sur TF1 demain soir (21h). Plusieurs millions de téléspectateurs auront ainsi le loisir d’assister à un choc sur lequel travaille d’arrache-pied le staff de Rudi Garcia.

Même si Pep Guardiola le minimise en C1, l’entraîneur des Gones planche déjà sur l’aspect tactique de la rencontre mais n’a pas eu besoin de mise en place puisqu’il sait déjà comment ils affronteront le Bayern : en 3-5-2. Selon L’Équipe, la seule incertitude concerne l’alternance en attaque entre Karl Toko Ekambi et Moussa Dembélé.

Dembélé préféré à Toko Ekambi contre le Bayern ?

L’ancien attaquant du Celtic Glasgow semble avoir les faveurs de Garcia pour cette rencontre au sommet. « Le premier vient d’enchaîner deux titularisations, la Juve et City, mais le second a réussi un doublé contre les Anglais, ce qui devrait lui rouvrir les portes du onze pour le Bayern, observe le quotidien sportif ce mardi. Qu’importe : celui qui ne commencera pas finira le match, et les deux joueurs auront un rôle important face aux Allemands. » On notera enfin que les Lyonnais se sont essayés à une séance de tirs au but, avec Anthony Lopes dans la cage…