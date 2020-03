OL, PSG – Coronavirus : les Coupes d’Europe suspendues, la rumeur enfle

true

Plusieurs médias européens l’assurent : l’UEFA pourrait annoncer dans les prochaines heures la suspension de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa.

Chaque média y va désormais de son information, relayée bien entendu sur les réseaux sociaux. En cause, encore et toujours, l’épidémie du coronavirus, qui gagne du terrain jour après jour. La Liga est suspendue jusqu’à nouvel ordre depuis ce matin. L’UEFA, forcément, demeure aux aguets et se doit de parer à tout risque.

Comme vous le savez, les deux Coupes d’Europe, Ligue des Champions et Ligue Europa, sont proches d’une suspension. Le Real Madrid a été mis en quarantaine, le Juventus Turin et Naples sont concernés par les mesures prises en Italie, plusieurs matches de Ligue Europa sont eux-aussi impactés.

Il y a quelques minutes, seulement, le quotidien espagnol El Mundo Deportivo affirmait que l’UEFA allait prochainement annoncer la suspension des deux épreuves. Ce n’est pas encore le cas à l’heure actuelle. Mais combien de temps cela va-t-il pouvoir durer ?