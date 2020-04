OL, PSG – Coronavirus : l’UEFA rétropédale sur la Ligue des Champions !

true

Si l’UEFA envisageait la date du 3 août comme limite pour finir la saison européenne, ce n’est désormais plus le cas.

Erreur de traduction ou marche arrière ? « ZDF » pensait tenir un scoop en diffusant samedi soir une interview du président de l’UEFA Aleksander Ceferin. A cette occasion, le dirigeant slovène avait déclaré vouloir boucler les Coupes européennes au plus tard le 3 août. Il s’agissait de sa réponse à la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19.

« L’UEFA analyse actuellement toutes les options »

Face au tollé suscité (et sans doute au mécontentement de certains grands clubs…), l ‘UEFA a publié un communiqué relayé par « AS ». « Il a été rapporté que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin avait déclaré en Allemagne que la Ligue des champions devait se terminer le 3 août. Ce n’est pas vrai. Le président a été très clair en n’évoquant pas de date exacte pour la fin de saison. L’UEFA analyse actuellement toutes les options pour terminer les saisons de championnats et les compétitions européennes, en lien avec l’Association européenne des clubs et les Ligues européennes, dans le groupe de travail mis en place le 17 mars », a fait savoir l’instance.

Il faut dire que pour sa position tranchée, faisant suite aux menaces contre les Ligues nationales prêtes à clore leur championnat plus tôt, Ceferin et l’UEFA avaient fait l’objet de grosses critiques. Des reproches entendues par l’instance européenne qui a remis la question de santé publique au dessus de ses propres intérêts : « La priorité de tous les membres de ce groupe est de préserver la santé publique. Ensuite, il s’agit de trouver des solutions de calendrier pour terminer toutes les compétitions. Sont étudiées actuellement différentes options pour disputer des matchs en juillet et août si nécessaire, en fonction de la date de reprise et des autorisations des autorités nationales ».