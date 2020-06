OL, PSG : dates, lieu, rumeurs, c’est le grand footoir en Ligue des Champions

false

Pour l’OL et le PSG, encore engagés en Ligue des Champions, il est impossible de se raccrocher à un calendrier ni à un lieu pour la fin de la C1.

Si le PSG et l’OL espèrent encore aller loin en Ligue des Champions, que les deux clubs français patientent avant d’effectuer des réservations pour l’hôtel de leurs joueurs. Car bien malin qui sait, à cette heure, où vont se dérouler les quarts, les demies-finale et la finale de l’édition 2019-2020.

Au sujet de la finale, et on l’a appris ce matin, la ville de Madrid se propose désormais de remplacer Istanbul, lieu jugé inopportun en raison de l’épidémie du coronavirus. C’est le maire de la capitale espagnole, Jose Luis Martinez-Almeida, qui l’a confirmé il y a quelques heures. « Je sais que des dispositions sont en train d’être prises, et je tiens à déclarer le soutien absolu de la mairie à cette finale de la Ligue des champions si elle pouvait avoir lieu à Madrid. »

On n’en sait pas davantage au sujet des dates et du lieu en ce qui concerne le tournoi final supposé de la C1. L’UEFA, pour qui « diverses options sont à à l’étude », laisse donc courir les rumeurs. Dernière en date, donnée par le quotidien allemand, Bild : Lisbonne serait finalement le théâtre du Final 8 et non Francfort, ou Moscou, comme cela avait été évoqué.

Pour rappel, l’OL doit au préalable disputer son 8e de finale retour face à la Juventus pour accéder à ce potentiel Final 8. Et attendre de savoir dans quelle ville il rejoindra le PSG….