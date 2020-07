OL, PSG, FC Barcelone, Real Madrid : des mesures drastiques pour le « Final 8 »

false

Du 12 au 23 août, aura lieu le Final 8 de la Ligue des Champions. Des mesures drastiques attendent l’OL et le FC Barcelone en cas de qualification.

On commence à y voir un peu plus clair pour la Ligue des Champions. Du moins pour la fin de son édition actuelle qui, comme vous le savez sans doute, devrait avoir lieu à Lisbonne au travers d’un tournoi intitulé Final 8. Et qui pourrait permettre, sait-on jamais, à l’OL, en cas de qualification contre la Juventus Turin, de retrouver le PSG (déjà qualifié), le FC Barcelone, qui devra éliminer Naples, et le Real Madrid, mal embarqué face à Manchester City.

Le Final 8, donc, qui aura lieu à Lisbonne du 12 au 23 août, sonnera sans doute creux. Car l’UEFA va appliquer des règles strictes : pas plus de 400 spectateurs par rencontre et aucun supporter accepté autour de l’enceinte. Les formations qualifiées pour cette épreuve devront toutes arrivées par des vols privés, les joueurs seront aussitôt testés et confinés par la suite dans leurs différents hôtels. Seule escapade autorisée : les terrains d’entraînement.