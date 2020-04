OL, PSG : les dates de la future Ligue des Champions sont connues !

false

Si l’on en croit une indiscrétion, la prochaine Ligue des Champions débuterait le 20 octobre prochain. Si l’actuelle peut avoir un vainqueur.

On ne sait toujours pas si l’actuelle édition ira à son terme. Et si l’OL rejoindra le PSG en quarts de finale de la compétition. Mais l’UEFA, en attendant, aurait déjà décidé des futures dates de la prochaine Ligue des Champions. C’est du moins ce que prétend le quotidien espagnol, AS.