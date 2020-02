OL : une menace plus redoutable que Cristiano Ronaldo plane sur Lyon

true

Plusieurs milliers de supporters de la Juventus Turin sont attendus dans les rues de Lyon puis dans le parcage visiteurs du Parc OL mercredi en C1. La menace du coronavirus est prise très au sérieux depuis que des cas successifs se sont révélés de l’autre côté des Alpes. « On a commencé à poser des questions à l’UEFA et au Quai d’Orsay (le ministère des Affaires Étrangères), on nous a dit de ne pas nous affoler et qu’on ferait le point dès lundi donc il n’y a pas de restrictions pour le moment », assure Jean-Michel Aulas dans L’Équipe.

Le président de l’OL se montre donc vigilant alors qu’on dénombrait, hier en début de journée, six personnes susceptibles d’être touchées par le coronavirus dans le Piémont. Il s’agit d’un homme de 40 ans à Turin, un couple résidant à Cumiana, une petite ville toute proche, et trois ressortissants chinois de Coni, une cité un peu plus au sud de la capitale régionale.

Le coronavirus inquiète l’UEFA

En interne, on assure à la Juve n’avoir encore reçu aucune indication concernant la gestion des tifosi qui rejoindront Lyon depuis les quatre coins de l’Italie. De son côté, l’UEFA explique « suivre de près la situation et être en contact avec les clubs et les autorités responsables », sans vouloir faire « d’autres commentaires à l’heure actuelle ».