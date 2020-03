PSG : Daniel Riolo a vu un surprenant maestro contre Dortmund 

true

L’élimination du Borussia Dortmund face au PSG passe mal en Allemagne. Auteurs d’un match aller de haut niveau dans le Ruhr (2-1), les hommes de Lucien Favre se sont liquéfiés au retour devant la force de frappe et la détermination sans faille de ceux de Thomas Tuchel (0-2). Dans le camp allemand, Erling Haaland est le parfait symbole du fossé entre les deux rencontres. Que dire de Leandro Paredes ?

😷NEYMAR, CON MASCARILLA en casa: « Corona OUT 🦠 ». pic.twitter.com/vgSc74TI4F — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 13, 2020

Le milieu de terrain argentin, pas convoqué à l’aller, a remplacé Marco Verratti (retour) au Parc des Princes et a brillé de mille feux. Intraitable dans l’entrejeu, le joueur de 25 ans a fait oublier son coéquipier italien, suspendu pour l’occasion et qui ne semble toujours pas coté aux yeux de Daniel Riolo.

« Paredes est meilleur que Verratti »

« Paredes est meilleur que Verratti. Paredes doit jouer, surtout avec Gueye. C’est beaucoup plus complémentaire, le ballon circule plus vite, a estimé Riolo au micro de RMC Sport. Techniquement, Verratti est au-dessus de tout le monde mais ce n’est pas ça qui est important quand tu joues à ce poste-là. Paredes a en plus la capacité – et c’est ce qui a souvent manqué au PSG – à mettre des taquets, les coups de savates qui vont bien. Et il est assez malin pour prendre moins de carton que l’autre alors qu’il met plus de coups. »