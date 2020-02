PSG : de la friture sur la ligne entre Mbappé et Neymar ?

true

Si le PSG a été aussi décevant mardi face au Borussia Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des champions (1-2), c’est aussi parce que Neymar et Kylian Mbappé ont peiné.

Le PSG n’apprend pas de ses erreurs. Prévenus de l’intensité des matches à élimination directe en Ligue des champions et de la pression du Mur Jaune de Dortmund, les hommes de Thomas Tuchel se sont liquéfiés hier dans la Rhür. Un but du fantôme de Neymar, servi par le fantôme de Kylian Mbappé, a toutefois entretenu l’espoir pour le match retour le 11 mars au Parc des Princes (1-2).

Neymar a mal utilisé Mbappé

D’ici là, un flot de doutes aura le temps de couler. Notamment dans la relation entre les deux stars du PSG qui ont peiné à se trouver pendant 90 minutes. « Pour moi, le problème vient d’abord de l’association Neymar-Mbappé : elle n’a pas été optimale, analyse Edouard Cissé dans L’Équipe. Neymar, notamment, a ralenti le jeu. Il aurait dû lâcher le ballon plus vite parce que Mbappé a fait des appels et qu’il y avait des possibilités de déstabiliser le Borussia. »

Ce club marche sur la tête ou ce sont les journalistes ? #BVBPSG pic.twitter.com/M6Gvmdg5aQ — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) February 18, 2020

Au-delà du cas Neymar, qui a tiré six fois au but, Klaus Allofs est très déçu par la prestation du champion du monde. « Celui qui m’a le plus déçu, c’est Mbappé. Il n’a quasiment pas participé au jeu. Il a été transparent », a glissé l’ancien joueur de l’OM.