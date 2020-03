PSG – Dortmund : Haaland est dans le dur avant le choc

true

Le Borussia Dortmund sera prêt à en découdre avec le PSG mercredi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h). Contrairement aux parisiens, les hommes de Lucien Favre ont pu jouer samedi en championnat et se sont même imposés devant le Borussia M’Gladbach (2-1).

Sur plusieurs séquences de jeu, M’Gladbach a toutefois montré la voie à suivre au PSG : des efforts dans le repli défensif et un pressing très haut afin de gêner les premières relances des centraux. Le Borussia a également un peu pioché dans le domaine offensif, où Erling Haaland et Emre Can semblent progressivement accuser le coup.

« Haaland est très fatigué »

« Haaland est très fatigué », a lâché Favre à propos de son jeune prodige norvégien de 19 ans, titulaire lors de cinq des six derniers matches et qui a disputé sa plus mauvaise partie depuis son arrivée cet hiver. Haaland a notamment raté une grosse occasion de but à la 86e minute tandis que Jadon Sancho a été préservé en vue du choc de mercredi. « Nous avons moins de déchet dans notre jeu, souligne pour sa part Mats Hummels. Notre semaine cruciale commence fort. Je signe pour perdre 6-7 à Paris. » Les paris sont lancés.