PSG – Dortmund : le huis clos n’inspire rien de bon à Pierre Ménès

Le 8e de finale de la Ligue des champions entre le PSG et le Borussia Dortmund se jouera bien mercredi au Parc des Princes… à huis clos (21h). Pierre Ménès est inquiet.

Le PSG a au moins le mérite d’avoir été fixé plus rapidement que ce week-end à Strasbourg. Cette fois, ce n’est pas la veille du match mais 48h à l’avance que les autorités ont fait communiqué leur décision concernant la tenue du 8e de finale de C1 contre le Borussia Dortmund.

PSG Dortmund à huis clos mais vous pouvez continuer à vous entasser dans le métro. Comme je l’ai dit hier au CFC le PSG est le club le plus poissard d’Europe.

Bien sûr le match reste à jouer mais ça sent pas bon — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 9, 2020

Mercredi, le choc européen se jouera donc à huis-clos (21h) en raison des risques liés à la propagation de l’épidémie du coronavirus. C’est la Préfecture de police de Paris qui en a fait l’annonce ce lundi, peu avant midi, sans grande surprise. La vraie question était en réalité de savoir si la partie serait reportée. Ce ne sera pas le cas. Le PSG devra donc remonter son handicap du match aller (1-2) sans ses supporters.

« Ça sent pas bon »

Pierre Ménès avait flairé la mauvaise nouvelle. Et l’officialisation de celle-ci ne fait que renforcer ses doutes sur la capacité des Parisiens à se hisser en quarts. « PSG – Dortmund à huis clos mais vous pouvez continuer à vous entasser dans le métro, a-t-il évacué sur Twitter. Le PSG est le club le plus poissard d’Europe. Bien sûr le match reste à jouer mais ça sent pas bon. » Paradoxalement, c’est justement peut-être la chance du PSG cette saison. Lors des deux « remontadas », expérimentées contre le FC Barcelone puis Manchester United, ce même Ménès n’avait rien vu venir…