PSG : le père d’Haaland répond aux joueurs parisiens

L’élimination du Borussia Dortmund face au PSG passe mal en Allemagne. Auteurs d’un match aller de haut niveau dans le Ruhr (2-1), les hommes de Lucien Favre se sont liquéfiés au retour devant la force de frappe et la détermination sans faille de ceux de Thomas Tuchel (0-2). Erling Haaland est le parfait symbole du fossé décelé entre les deux rencontres.

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I

— Alfie Haaland (@alfiehaaland) March 12, 2020