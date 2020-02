PSG : Messi aide Mbappé à effrayer Haaland et Dortmund

true

Kylian Mbappé et Erling Haaland seront les deux têtes d’affiche du choc des 8es de finale de Ligue des champions entre le PSG et le Borussia à Dortmund (21h).

Le Signal Iduna Park affichera l’ambiance des grands soirs face au PSG en 8es de finale de la Ligue des champions (21h). Lucien Favre ne devrait pas avoir de mal à sortir son arme favorite, Erling Haaland. En plus de son apport monumental sur les résultats en Bundesliga, l’attaquant norvégien (19 ans) est devenu le 1er joueur de moins de 20 ans à marquer lors de chacun de ses 5 premiers matches dans l’histoire de la C1.

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

Haaland est même le premier joueur à marquer 6 buts lors de ses 3 premiers matches de Ligue des champions. Devant ce constat, Thomas Tuchel réfléchit encore à la meilleure formule à aligner en défense, où Thiago Silva n’a pas donné que des gages d’assurance depuis son retour de blessure. L’avantage du PSG, c’est qu’il possède une armada offensive supérieure à celle du Borussia. Au-delà du cas Neymar, Kylian Mbappé sera ainsi en première ligne pour rééditer son exploit à Dortmund avec l’AS Monaco.

Mbappé a déjà mis un éclat à Messi en C1

Pour effrayer un peu plus les supporters allemands, il rappellera qu’il est le plus jeune joueur à atteindre les 19 buts en C1 (20 ans, 11 mois et 21 jours). C’est 543 jours de moins que la star du FC Barcelone Lionel Messi (22 ans, 5 mois et 15 jours). En outre, le champion du monde (21 ans) est impliqué sur 30 buts lors de ses 30 premiers matches de Ligue des champions (19 buts, 11 passes décisives), plus que tout autre joueur depuis qu’Opta analyse la compétition.