PSG : Neymar ne fera jamais de l’ombre à Messi mais…

Le PSG est passé entre les gouttes. Juste avant le début des suspensions massives des compétitions en raison du coronavirus, le club de la capitale avait eu la bonne idée de se qualifier en quarts de finale de la Ligue des champions devant le Borussia Dortmund (2-0, 1-2).

Auteur de l’ouverture du score, Neymar (28 ans) a réalisé une prestation solide remarquée par Christophe Dugarry. Ce dernier a loué sa capacité du jour à avaler les kilomètres, chose qu’il ne fait pas si souvent (comme Lionel Messi) alors qu’il en a pleinement les facultés.

« Même si Neymar est très talentueux, il n’est pas Messi »

« Moi le Neymar qui attend les ballons, qui les touche de la semelle et qui veut faire un exploit à chaque fois, je pense qu’il n’est pas plus utile que le Neymar qu’on a vu mercredi, a expliqué Dugarry au micro de RMC Sport. Si Neymar faisait la différence et marquait à chaque fois qu’il touchait le ballon, on le laisserait ne pas faire d’effort, comme Messi. Mais même si Neymar est très talentueux, il n’est pas Messi et ne le sera jamais. Aujourd’hui le PSG a besoin de ce Neymar, pas d’un Neymar qui ne joue que pour lui. Si lui aussi veut gagner des choses, avec Paris ou le Brésil, il faut qu’il joue ainsi. Ça viendra tout seul : il sera plus habitué à faire des efforts, il gérera mieux son match, et il arrivera à tenir 1h30 sans souci. »