PSG, OL : le Final 8 de la Ligue des champions disputé en France ?

true

Devant le reconfinement de la ville Lisbonne, où doit se jouer le Final 8 de la Ligue des champions, l’idée de le disputer en France a germé.

Le Covid-19 continue de se répandre dans le monde. Si le confinement s’étend au-delà des quinze jours à Lisbonne, où le Final 8 de la Ligue des champions est programmé en août, il faudra bien à l’UEFA trouver une solution de repli. Même si l’instance européenne nie le moindre plan B, la France pourrait avoir son mot à dire et être un plan B crédible.

« Techniquement, oui, on peut tout à fait accueillir cette compétition : les stades, à Paris, Marseille ou Lyon, les capacités hôtelières, la gestion des flux… Il n’y aurait aucun problème à satisfaire aux exigences de l’UEFA », affirme dans L’Équipe Christophe Lepetit, responsable des études économiques et des partenariats du centre de droit et d’économie du sport de Limoges.

Paris, qui concentre deux grands stades (le Parc des Princes et le Stade de France) s’imposerait alors plus naturellement qu’en province, où des déplacements plus importants s’imposeraient.