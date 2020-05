PSG, OL : Pierre Ménès s’inquiète pour les Français en Ligue des Champions

true

Si la Ligue des Champions devrait jouer ses phases finales en août, Pierre Ménès est plutôt sceptique quant aux chances du PSG et de l’OL à bien figurer.

Le 17 juin prochain, on en saura plus sur la manière dont va s’articuler la fin de la Ligue des Champions. Aujourd’hui, face au recul de la pandémie de coronavirus, il est quasiment acquis que la saison européenne se finira dans un format particulière en août. Deux clubs français, le PSG et l’OL, sont toujours en lice et Pierre Ménès est un peu inquiet.

Dans son dernier « Pierrot face cam », le chroniqueur de Canal+ a affiché son pessimisme pour les représentants français cet été : « La France, seule, contre tous les grands pays de football a décidé de ne pas reprendre. Forcément Lyon et le PSG manqueront de compétition. Alors je crois que dans le calendrier de l’UEFA, le match de Lyon à Turin est le 6 août. Donc ça voudra dire qu’il n’y aura pas de finale de Coupe avant. Et puis pour l’instant je n’ai pas entendu quiconque au gouvernement dire qu’il y aura du football en France au mois d’août. Donc il y a de grandes chances que pour les clubs français jouent cette compétition, éminemment importante, avec un déficit physique quasiment rédhibitoire ».

Aujourd’hui, le PSG et l’OL en sont surtout à espérer pouvoir reprendre une préparation physique décente à compter de la deuxième quinzaine du mois de juin. Pour ce qui est de tenir 90 minutes à haute intensité, on en est encore bien loin…