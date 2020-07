PSG, OL, Real Madrid, FC Barcelone : toutes les infos sur le tirage de la Ligue des Champions

true

L’UEFA organise le tirage au sort du « final 8 » de la Ligue des Champions vendredi et dévoilera le calendrier à venir.

Du 12 au 23 août prochain se tiendra le « final 8 » de la Ligue des Champions à Lisbonne. Le calendrier de cette phase finale exceptionnelle sera connu vendredi à midi, après un tirage au sort particulier effectué à Nyon (en Suisse). Vendredi, on connaitra le tableau final de la compétition avant même les quarts (12-15 août) et demies (18-19 août) qui se disputeront sur un seul match.

Toutes les rencontres se joueront le soir à 21h, soit au stade de la Luz (Benfica) soit au stade José Alvalade (Sporting) dans un stade probablement vide vu que certains quartiers de la cité portugaise ont été reconfinés la semaine dernière.

C’est d’ailleurs avant ce tirage (diffusé en direct, à partir de midi, sur RMC Sport) que l’UEFA dévoilera le calendrier des huitièmes de finale retour restants à jouer les 7-8 août prochain… Et notamment le lieu et l’heure de Juventus – OL. Il est probable que le match se déroule d’ailleurs à Turin et non sur terrain neutre (comme initialement prévu).