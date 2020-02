PSG : une dernière inquiétude surgit pour Neymar !

true

L’heure de Neymar a sonné. Bichonné par tout le staff du PSG depuis le début du mois, le Brésilien est bien présent à Dortmund et devrait être titulaire face au Borussia en 8es de finale aller de la Ligue des champions (21h).

Amoureux du PSG, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du Paris Saint-Germain, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #PSGhttps://t.co/nrR2yEnAIh pic.twitter.com/oGX5cO9XVV — But! Football Club (@But_FC) 21 février 2019

« Neymar va bien. Il va s’entraîner et il jouera. Ça change tout pour nous parce qu’il a la confiance, la qualité et la capacité pour être décisif, a précisé Thomas Tuchel hier en conférence de presse. Ça change tout pour ses coéquipiers, ça change tout pour Kylian (Mbappé), ça change tout pour nous. Ça me donne beaucoup de confiance, ça donne confiance à toute l’équipe. S’il n’est pas là, il manque. On n’a pas d’autres joueurs avec une telle qualité. »

« On peut avoir des doutes sur sa préparation invisible »

Bixente Lizarazu est conscient de la qualité intrinsèque de la star du PSG mais garde un doute sur sa gestion personnelle. Notamment avant des grands rendez-vous. « C’est un joueur fantastique mais en dehors du terrain, il reste difficile à gérer. On peut avoir des doutes sur sa préparation invisible, explique le champion du monde 98 dans L’Équipe. J’ai même l’impression que Leonardo a accepté de devoir prendre Neymar comme il est. Et puis il y a toujours un problème de blessures avec lui avant les grandes échéances. Ça crée de l’inquiétude. »