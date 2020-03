Résultat Champions League : Liverpool 2-3 Atlético Madrid (terminé)

Le tenant du titre est tombé ! Battu à Anfield par l’Atlético Madrid, qui l’avait déjà emporté 1-0 à l’aller au Metropolitano, Liverpool est éliminé de la Champions League. Pas un drame pour les supporters des « Reds », tout à leur joie de remporter un 19e titre de champion d’Angleterre, le premier depuis trente ans.

Ce soir, les hommes de Jürgen Klopp ont été qualifiés pendant trois minutes. Soit le temps ayant séparé leur deuxième but, inscrit par Roberto Firmino à la 94e, de la réduction du score des Colchoneros par Marcos Llorente. Ce même Llorente a égalisé à la 105e minute, Morata donnant la victoire à ses couleurs dans les dernières secondes (120e). Dans le temps réglementaire, c’est Georgio Wijnaldum (à la 43e) qui avait remis les deux équipes à égalité.

Our #UCL run comes to an end.

— Liverpool FC (@LFC) March 11, 2020