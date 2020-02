Résultats Champions League : Napoli 1-0 FC Barcelone ; Chelsea 0-0 Bayern Munich (mi-temps)

true

Pour sa première dans le temple du maître Diego Maradona, Lionel Messi passe une sale soirée ! L’Argentin du FC Barcelone voit son équipe menée à la pause par une formation vaillante. Depuis que Gennaro Gattuso a succédé à Carlo Ancelotti au début du mois de décembre, le SSCN est branché sur courant alternatif. Mais il réussit bien contre les gros.

Et on le voit ce soir avec une première période aboutie, qui a vu les Parténopéens ouvrirent le score à la demi-heure de jeu par Dries Mertens d’une belle frappe enroulée. Le Belge n’était plus en odeur de sainteté depuis qu’il avait été l’un des instigateurs de la crise ayant abouti au départ d’Ancelotti. Il se rachète ce soir et est en passe de devenir le meilleur buteur de l’histoire du Napoli. Un Napoli qui a réussi à maîtriser les Catalans, qui n’ont frappé que deux fois au but !

Dans l’autre match, l’opposition entre les Anglais de Chelsea et les Allemands du Bayern Munich a été des plus classiques dans l’esprit : c’est allé d’un camp à l’autre à cent à l’heure ! Les Bavarois ont touché la transversale par Thomas Müller mais, à la pause, le nombre de tirs comme celui de la possession est équilibré, prouvant que cette partie est indécise.