Résultats Champions League : options pour le RB Leipzig et l’Atalanta (terminé)

Dans ce qui était sans aucun doute la soirée la moins attractive des 8es de finale de la Champions League, deux surprises ont égayé les rencontres de ce mercredi. La première, c’est la victoire du RB Leipzig sur le terrain de Tottenham. José Mourinho avait bien fait de se plaindre des blessures ayant frappé son compartiment offensif (Kane, Son…) avant le coup d’envoi : ses Spurs ne sont pas parvenus à tromper la vigilance des Allemands. Qui ont pris une belle option sur la qualification en marquant un but par Werner sur pénalty à la 58e.

#AtalantaVCF | 4-1 | FULL-TIME

🤩 CI AGGIUDICHIAMO IL PRIMO ROUND!!! CHE PARTITA SENSAZIONALE, RAGAZZI!!!

👊 THE FIRST ROUND IS BLACK-AND-BLUE!!! WHAT AN AMAZING MATCH, GUYS!!!#UCL #GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/2VpJ48mmv5

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 19, 2020