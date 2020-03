Résultats Ligue des Champions : Leipzig et l’Atalanta Bergame, premiers qualifiés !

true

Le RB Leipzig et l’Atalanta Bergame ont composté leurs billets pour les quarts de finale de la Ligue des Champions… Et c’est mérité !

Il n’y a pas eu de surprise ce mardi soir lors des premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Le Red Bull Leipzig et l’Atalanta Bergame, qui s’étaient respectivement imposés 1-0 et 4-1 face à Tottenham et au FC Valence lors du match aller, ont composté leurs billets.

Mourinho dit adieu à la C1 dès les 8e

En Allemagne, dans un stade plein, Leipzig n’a fait qu’une bouchée d’une décevante équipe des Spurs, finaliste malheureuse de l’édition 2018-2019. Grâce à un doublé rapide de l’attaquant autrichien Marcel Sabitzer (10e et 21e) et une réalisation de son remplaçant Emil Forsberg (87e), les hommes de Julian Nagelsmann ont fini le travail (3-0). Seul bémol : la sortie sur blessure de l’ancien joueur de Montpellier Nordi Mukiele.

Ilicic frappe quatre fois, Valence au tapis

A la Mestalla, les supporters étaient devant les portes à chanter et non dans le stade. Cela s’est ressenti pour un Valence incapable de réellement faire illusion face à des italiens toujours aussi surprenant (3-4). Si Kevin Gameiro a profité de ce match pour inscrire les 32e et 33e buts en Coupe d’Europe (21e et 51e), le club Che a été plombé par un autre français : Mouctar Diakhaby, coupable d’avoir concédé deux penaltys lors du premier acte. Josip Ilicic ne s’est pas privé pour transformer (3e et 43e). Dans tous les coups, le Slovène s’est offert un triplé (71e) peu après le but du 3-2 des locaux signé Ferran Torres (68e)… Avant de donner la victoire aux siens avec un quadruplé rarissime (82e).