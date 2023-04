Ligue Europa Conference : Bâle - Nice, sur quelles chaînes voir le match ?

Zapping But! Football Club Top 10 : les meilleurs passeurs de Ligue 1 en activité

Bâle - Nice se joue ce jour pour le compte des quarts de finale aller de Ligue Europa Conference. Un match passionnant dont nous vous proposerons l'analyse sur notre site But! Football Club au coup de sifflet final. En attendant, il faudra vous brancher sur les chaînes W9 et Canal+ Foot à partir de 21:00 pour suivre la rencontre en direct.

Pour résumer

Pour suivre Bâle - Nice, l'affiche des quarts de finale aller de Ligue Europa Conference, la meilleure solution est de se brancher directement sur les chaîne W9 et Canal+ Foot dès 21:00. Sinon, il vous reste toujours la possible de suivre l'analyse de journalistes But Football Club après la rencontre.