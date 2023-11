Ligue Europa Conference (5ème journée du groupe A) : l'Olimpija Ljubljana reçoit Lille aujourd'hui (18h45). Supporters des Dogues, vous pourrez suivre le match sur RMC Sport 3 mais également sur BFM Lille et BFM Grand Nord. Pour l'analyse de la rencontre, c'est sur But! Football Club que ça se passe.

RMC Sport, ce sont les meilleures affiches de la Ligue des Champions et la majorité des matchs d'Europa League et de Conference League. Vous disposez aussi d'un accès à la LIGA Portugal BWIN pour vivre toute l'intensité du championnat portugais.

Pour voir le match sur RMC Sport, vous devez bien évidemment avoir un abonnement actif pour accéder à la chaîne. Une fois votre abonnement activé, vous avez votre sésame pour l'UEFA Champions League, les matchs de l'Europa League et l'Europa Conférence League.

